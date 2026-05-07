  • Hindi
  • India Hindi
  • Nasik Tcs Harassment Religion Conversion Case Prime Accused Nida Khan Arrested From Sambhajinagar

TCS धर्म परिवर्तन केस: मुख्य आरोपी निदा खान संभाजी नगर से गिरफ्तार, प्रेग्नेंसी का हवाला देकर लगाई थी जमानत याचिका

TCS धर्म परिवर्तन केस: इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी की ज्यादातर पीड़िताएं मिडिल क्लास परिवारों से हैं. उनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है.

Published date india.com Published: May 7, 2026 11:42 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com twitter india.com
TCS धर्म परिवर्तन केस: मुख्य आरोपी निदा खान संभाजी नगर से गिरफ्तार, प्रेग्नेंसी का हवाला देकर लगाई थी जमानत याचिका

महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कंपनी की प्रोसेस एसोसिएट आरोपी निदा खान को अरेस्ट हो गई है. पुलिस ने गुरुवार की देर रात उसे संभाजीनगर से गिरफ्तार किया. निदा खान को शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा. निदा करीब 25 दिन से फरार चल रही थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दो महीने की प्रेग्नेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत के लिए नासिक सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उसे खारिज कर दिया था.

इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी की ज्यादातर पीड़िताएं मिडिल क्लास परिवारों से हैं. उनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है. वे एसोसिएट लेवल पर काम करती थीं और 20 हजार रुपये महीना सैलरी पाती थीं.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.