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TCS धर्म परिवर्तन केस: मुख्य आरोपी निदा खान संभाजी नगर से गिरफ्तार, प्रेग्नेंसी का हवाला देकर लगाई थी जमानत याचिका
TCS धर्म परिवर्तन केस: इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी की ज्यादातर पीड़िताएं मिडिल क्लास परिवारों से हैं. उनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है.
महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कंपनी की प्रोसेस एसोसिएट आरोपी निदा खान को अरेस्ट हो गई है. पुलिस ने गुरुवार की देर रात उसे संभाजीनगर से गिरफ्तार किया. निदा खान को शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा. निदा करीब 25 दिन से फरार चल रही थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने दो महीने की प्रेग्नेंसी का हवाला देकर अग्रिम जमानत के लिए नासिक सेशंस कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने सोमवार को उसे खारिज कर दिया था.
इस मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि कंपनी की ज्यादातर पीड़िताएं मिडिल क्लास परिवारों से हैं. उनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है. वे एसोसिएट लेवल पर काम करती थीं और 20 हजार रुपये महीना सैलरी पाती थीं.
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