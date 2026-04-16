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TCS केस: 'बच्चा चाहिए तो पत्नी को मेरे पास भेजो...' पीड़ित ने सुनाई आपबीती, अब तक 9 FIR और 7 अरेस्ट
नासिक स्थित TCS कंपनी ऑफिस में धर्म परिवर्तन, यौन शोषण केस की पुलिस जांच में सामने आया है कि एक संगठित नेटवर्क नए कर्मचारियों को निशाना बनाता था. अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
महाराष्ट्र के नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के ऑफिस में कथित जबरन धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. कोर्ट में याचिका दायर की गई है. इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है. इस मामले में अब तक 9 FIR दर्ज हुई है. 7 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है. फिलहाल सभी स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर हैं. इस बीच इस केस में एक पीड़ित की आपबीती सामने आई है. पीड़ित के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा.
India Today ने पीड़ित का इंटरव्यू लिया है. इसमें पीड़ित ने बताया कि ऑफिस में उसे किस तरह की जिल्लतों का सामना करना पड़ता था. रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित को उसके टीम लीडर्स ने जबरन नमाज पढ़ने, कलमा बोलने और टोपी पहनने पर मजबूर किया था.
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यही नहीं, ऑफिस में उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ताने मारे जाते थे. एक टीम लीडर ने उसे कहा था कि अगर वो बच्चे करना चाहता है, तो अपनी बीवी को उसके पास भेज दे. पीड़ित के मुताबिक, फैमिली प्लानिंग के लिए वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. इसी को आधार बनाकर टीम लीडर ने ताने मारे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, टीम लीडर ने पीड़ित से कहा था, “इलाज के बाद भी तुम्हारी पत्नी मां नहीं बन पाई, अगर बच्चा चाहिए तो अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो.”
महिला कर्मचारियों को टारगेट बनाया
FIR के मुताबिक, 2022 से 2026 तक 18 से 25 साल की महिला कर्मचारियों को टारगेट किया गया है. आरोप है कि पीड़ितों को नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया गया. उन्हें नॉन-वेज खाने के लिए मजबूर किया गया. धर्म परिवर्तन के लिए उनपर मानसिक दबाव डाला गया. कुछ मामलों में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगे हैं.
WhatsApp ग्रुप में टारगेट पर होती थी चर्चा
जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया हुआ था, जहां वे ‘टारगेट’ पर चर्चा करते थे. इस ग्रुप में धार्मिक और कंपनी से जुड़े मुद्दों पर बात करते थे.
HR मैनेजर पर शिकायत दबाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, HR मैनेजर निदा खान पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों की शिकायतों को आगे नहीं बढ़ाया. शिकायत इस बात की भी है कि HR ने POSH कमेटी का हिस्सा होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
ऑपरेशंस मैनेजर को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी
इस पूरे मामले में पुलिस को करीब 78 संदिग्ध कॉल रिकॉर्ड, ईमेल और चैट मिले हैं. कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के सबूत भी हैं. कंपनी की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चेनानी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
क्या कहते हैं TCS के चेयरमैन?
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, “ये केस परेशान करने वाला है. हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं. TCS किसी भी तरह के उत्पीड़न और जबरदस्ती के प्रति लंबे समय से ‘जीरो टॉलरेंस’ अपनाता रहा है. इस मामले में भी कंपनी सख्त रुख अपना रही है.”
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