राष्ट्रगान सुनकर खड़े नहीं हुए इस यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव, बजी दोनों की बैंड, शिकायत दर्ज, जानिए पूरा विवाद

विवाद ने मुंगेर विश्वविद्यालय में पहले से चल रहे अन्य मुद्दों जैसे रिजल्ट देरी, प्रमाणपत्र को भी इस विवाद में जोड़ दिया गया है, जिससे कुलपति के खिलाफ "गो बैक" नारे लगे. छात्र संगठन अब निरंतर प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं.

munger university

फरवरी 2026 में भारत में राष्ट्रगान को लेकर जो सबसे बड़ा और तीखा विवाद चल रहा है, वो सीधे-सीधे “जन गण मन” vs “वंदे मातरम” का है. ये कोई पुराना झगड़ा नहीं. बल्कि मोदी सरकार ने जनवरी-फरवरी 2026 में एक ऐसा कदम उठाया है जिसने राजनीति, संस्कृति और सोशल मीडिया को आग लगा दी है! बिहार के मुंगेर विश्वविद्यालय का एक मामला भी सुर्खियों में है.

मुंगेर विश्वविद्यालय में राष्ट्रगान को लेकर ताजा विवाद ने बिहार के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है. 13 फरवरी 2026 को विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ऑडिटोरियम में आयोजित सीनेट बैठक के दौरान राष्ट्रगान बजने पर कुलपति प्रो. संजय कुमार और कुलसचिव घनश्याम राय कथित तौर पर बैठे रहे और फाइलों/कागजों में व्यस्त दिखे. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया. वीडियो में दिखता है कि राष्ट्रगान शुरू होते ही कुलपति और कुलसचिव बातचीत या दस्तावेजों के आदान-प्रदान में लगे रहे, जबकि अन्य लोग खड़े थे.

छात्र संगठनों ने इसे राष्ट्रगान की गरिमा का अपमान करार दिया. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सबसे तेज विरोध किया, इसे प्रशासन की लापरवाही बताया और राष्ट्रगान को अपना समझने का आरोप लगाया.

विरोध तेज होने पर कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर सामूहिक राष्ट्रगान गाया और नारे लगाए जैसे “जहां हुआ अपमान, वहीं करेंगे सम्मान”. छात्रों ने कुलपति और कुलसचिव से सार्वजनिक माफी की मांग की, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. मामला इतना बढ़ा कि छात्र संगठनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. अभाविप ने इसे राष्ट्र की अस्मिता पर हमला बताया और आंदोलन की चेतावनी दी. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि बैठक से पहले ही ऑडिटोरियम गेट बंद कर प्रदर्शन हुआ था, जिससे बैठक प्रभावित हुई.

प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन वीडियो वायरल होने से मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है.

क्या है राष्ट्रगान विवाद की जड़

मान लीजिए आप सरकारी कार्यक्रम में बैठे हैं.अचानक संगीत शुरू होता है… पहले बजता है “वंदे मातरम” वो भी पूरे 6 छंदों वाला, लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का. उसके बाद आता है “जन गण मन”. गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 के अंत में ठीक ऐसा ही आदेश जारी किया है. यानी अब जब भी दोनों गीत स्कूल, ऑफिस, सरकारी समारोह के एक ही इवेंट में बजेंगे तो पहले राष्ट्रीय गीत (वंदे मातरम), फिर राष्ट्रीय गान (जन गण मन) बजेगा.

असली मसाला कहां है?

TMC और ममता बनर्जी के समर्थकों का कहना है “ये रवींद्रनाथ टैगोर का अपमान है! बंगाल का गौरव कैसे नीचा दिखा रहे हो?” “ये संविधान की भावना के खिलाफ है!” BJP और योगी आदित्यनाथ का काउंटर: “जो वंदे मातरम का विरोध करेगा, वो देशद्रोह के करीब है. नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा!”

ट्विस्ट आने वाला है…

सरकार सोच रही है कि वंदे मातरम के लिए भी जन गण मन जैसा सख्त नियम बने. यानी गाना/बजाना अनिवार्य, खड़े होना जरूरी, और अपमान पर सजा भी हो सकती है. अभी ये सिर्फ चर्चा में है, लेकिन अगर लागू हुआ तो नया तूफान आएगा! देश में राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत का ये “पहले कौन, बाद में कौन” वाला ड्रामा अभी चरम पर है. और 2026 के चुनावी मौसम में खासकर बंगाल में ये और गरम होने वाला है!

