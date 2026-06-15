किसकी है नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी? TMC के बागी सांसदों ने बनाया अपना ठिकाना- NCPI को अब तक 2000 वोट भी नहीं मिले- Explained

साल 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनावों से पहले नेशलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ने ECI में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था. तब से अब तक इसकी कोई पहचान नहीं थी लेकिन अब रातो-रात यह पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन देने वाली दूसरी बड़ी ताकत होगी.

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नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) @facebook से

किसकी है NCPI, जहां TMC के बागी सांसद कर रहे विलय

2023 में ECI में रजिस्टर हुई पार्टी, किसी उम्मीदवार ने नहीं लड़ा सांसद पद पर चुनाव

सिर्फ त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में दिखी थी पार्टी, बस 3 सीटों पर लड़े उम्मीदवार कुल 1200 वोट नहीं मिले

TMC के बागी सांसदों ने इस पार्टी में विलय का फैसला लेकर किया कमाल, अब संसद में पार्टी के होंगे 20 सांसद

अब तक शैली कुंडु और उट्टिया कुंडु (पति-पत्नी) चलाते हैं पार्टी, क्या अब बदलेगी तस्वीर?

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों ने राजनीति के कई समीकरण पलट कर रख दिए हैं. राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार क्या बनी. यहां सत्ता से विपक्ष में आई तृणमूल कांग्रेस (TMC) खंड-खंड हो गई. पहले पार्टी के 59 विधायकों ने पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से बगावत कर खुद को अलग कर लिया. इसके बाद यह फूट संसद तक पहुंच गई, जहां राज्य सभा और लोक सभा के सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया. मौजूदा लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसद जीतकर यहां पहुंचे थे, इनमें से 20 सांसदों ने TMC से अपनी राह अलग कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय की घोषणा की है. TMC के बागी सांसदों का नेतृत्व काकोली घोष दस्तीदार कर रही हैं.

किसकी पार्टी है NCPI?

इस संबंध में टीएमसी के इस बागी खेमे ने 20 सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर, सदन में विपक्षी खेमे से अलग बैठने की जगह मांगी है. इस मौके पर इन सांसदों ने NCPI में अपने विलय की जानकारी भी दी. इतना ही नहीं इन बागी सांसदों ने सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को अपने समर्थन की बात भी कही. TMC के बागी खेमे से नई राजनीतिक पार्टी नेशनिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का नाम सुनकर लोगों के मन में यह जिज्ञासा बढ़ी है कि आखिर यह पार्टी किसकी है और कब बनी थी? आज से पहले इसका राजनीतिक अस्तित्व क्या था?

क्या NCPI ने अब तक लड़ा है कोई चुनाव?

अचानक से 20 सांसदों वाली पार्टी के रूप में उभर रही NCPI का इतिहास इस नजरिए से बहुत दिलचस्प है कि अब तक इस पार्टी ने सिर्फ एक मात्र विधानसभा चुनाव ही लड़ा था, जिनमें कोई भी उम्मीदवार जीत तो दूर राजनीतिक पटल पर अपनी मौजूदगी तक दर्ज नहीं करा पाए. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, त्रिपुरा विधानसभा 2023 के चुनावों में NCPI के 4 उम्मीदवारों का तब नामांकन रद्द हो गया था, जबकि 2 ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था और एक निदर्लीय उम्मीदवार को पार्टी का समर्थन था.

नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) कब बनी थी? नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया जनवरी 2023 में बनी थी, जब त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे. NCPI ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी सीटें जीती थीं? NCPI को 60 सीटों वाली त्रिपुरा विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं मिली थी. वह राज्य की 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतार पाई थी. त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 NCPI को कुल कितने वोट मिले? NCPI को इन चुनावों कुल 1200 वोट भी नहीं मिले थे. उसके 3 उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 1198 वोट ही मिले थे. राजनीतिक दल NCPI को कौन चलाता है? ECI में रजिस्ट्रेशन के मुताबिक NCPI को पश्चिम बंगाल के कुंडु दंपति चलाते हैं. शैली कुंडु पार्टी की मौजूदा अध्यक्ष हैं, जबकि इससे पहले उनके पति उट्टिया कुंडु इस पद पर थे. क्या 2026 से पहले NCPI का कोई सदस्या किसी राज्य की विधानसभा या फिर संसदीय चुनाव जीता है? नहीं, अब तक NCPI का कोई भी सदस्य न तो विधानसभा और न ही संसदीय चुनाव जीता है. TMC के बागी सांसदों के पार्टी में विलय से एकाएक पार्टी की संसदीय ताकत दिखने लगी है. अब संसद में उसके 20 सदस्य होंगे.

NCPI को अब तक किस राज्य से मिले हैं कितने वोट?

त्रिपुरा की चावमानु सीट पर पार्टी को सिर्फ 536 वोट मिले, जबकि कैलाशाहर से 286 वोट. पार्टी के तीसरे उम्मीदवार कृष्ण कुमार देवबर्मा थे, जो अम्बासा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पार्टी के समर्थन से मैदान में थे. उन्हें यहां 376 वोट मिले. इन तीनों सीटों से पार्टी को मिले कुल वोटों की संख्या 1198 बैठती है. इसके बाद पार्टी कभी कोई चुनावों में दिखाई तक नहीं दी. उसने बाद में पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव और 2026 विधानसभा चुनावों में उतरने की योजना बनाई थी लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वह पीछे हट गई.

लोकसभा में अब क्या है NCPI की हैसियत?

अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITMC) में आए भूचाल के बाद रातो-रात इस पार्टी की किस्मत और पहचान बदल गई है. जिस पार्टी के सिंबल पर कोई सांसद तक चुनाव नहीं लड़ा वह TMC के बागी खेमे के विलय के बाद 20 सांसदों वाली पार्टी बनने जा रही है. सत्तारूढ़ एनडीए को अब यह समर्थन देने वाली दूसरी बड़ी पार्टी होगी. एनडीए के समर्थन में फिलहाल 15 दल हैं. इनमें उसे समर्थन देने वाला सबसे बड़ा दल तेलगू देशम पार्टी (TDP) है, जिसके 16 सांसद लोकसभा में हैं. इसके बाद जनता दल (U) के 12 सांसद हैं. अब 20 सांसदों के रूप में उभरी NCPI बीजेपी नेतृत्व के गठबंधन वाली सरकार को समर्थन देने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन जाएगा. इतना ही नहीं सांसदों की संख्या के मामले में NCPI अब लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी.

NCPI को मिला है कितना चुनावी चंदा?

नेशनिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) का चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था. कुछ सप्ताह बाद ही त्रिपुरा में तब विधान सभा चुनाव होने थे और इन चुनावों से पहले यह पार्टी उभरकर आई. पार्टी का रजिस्टर कार्यालय हावड़ा जिले के बनीपुर एरिया में है.इसका रजिस्टर्ड कार्यालय भले पश्चिम बंगाल के पते पर है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी चुनावी यात्रा त्रिपुरा से शुरू की. चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस पार्टी को अब तक कुल 1.13 लाख रुपये चुनावी चंदे के तौर पर मिले हैं.

कौन चलाता है NCPI?

पार्टी से जुड़े कागजात बताते हैं कि शैली कुंडु (Shewly Kundu) इसकी ट्रेजरर (खजांची) हैं. पश्चिम बंगाल के जिस पते पर यह पार्टी रजिस्टर है वहां से शैली दो और संगठन चलाती हैं. वह नवंबर 2021 से विश्व बाजार प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं. इसके अलावा वह पश्चिम बंगा असंगठित महिला कर्मी असोसिएशन से भी जुड़ी हैं. शैली के पति उट्टिया कुंडु इसके अध्यक्ष रहे हैं. उट्टिया कुंडु (Uttiya Kundu) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के साथ खड़े होकर पोज दे रहे हैं. मौजूदा समय में शैली कुंडु को पार्टी की अध्यक्ष बताया जा रहा है.

कौन हैं शैली और उट्टिया कुंडु?

सोशल मीडिया पर एक अन्य तस्वीर भी वायरल है, जिसमें पार्टी के रजिस्टर कार्यालय को दिखाया गया है. उसके गेट पर शैली कुंडु और उनके पति उट्टिया कुंडु के बारे में जानकारी भी मौजूद है. इस कार्यालय से जागो विश्वा (Jago Biswa) का नाम का एक NGO और अखबार भी संचालित होता है. उट्टिया कुंडु इस अखबार के संपादक भी हैं. जागो विश्व के फेसबुक पेज पर दोनों के बारे काफी जानकारी भी मिलती है.

राजनीति के अलावा क्या करते हैं कुंडु दंपति?

उटिया कुंडु के बारे में इन तस्वीरों से जानकारी मिलती है कि वह एक बंगाली अखबार के संपादक है. वह गणित के अध्यापक और हेल्थ कंसल्टेंट और योगा वॉलेंटिरयर भी हैं. इसके अलावा उन्होंने लैंड सर्वे में डिप्लोमा भी किया हुआ है. वहीं उनकी पत्नी शैली कुंडी की बात करें तो कलकत्ता हाई कार्ट में एडवोकेट होने के साथ-साथ मैथमेटिक्स में एमएससी, एलएलएम में एमबीए और मैथमेटिंक्स में बीएससी ऑनर्स की डिग्री ले चुकी हैं. उन्होंने भी लैंड सर्वे में डिप्लोमा किया हुआ है इसके अलाव वह और भी कई विषयों में डिप्लोमा, सर्टीफिकेट हासिल की हुई हैं.