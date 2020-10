जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के वरिष्‍ठ नेता फारूख अब्‍दुल्‍ला (Farooq Abdullah) से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने जम्‍मू एंड कश्‍मीर क्रिकेट एसोसिएशन (Jammu Kashmir Cricket Association) से संबंधित कथित अनियमितताओं के मामले में पूछताछ की. नेशनल कॉन्‍फ्रेंस (National Conference) ने इस पूछताछ के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला और इसे ‘राजनीतिक बदले’ के इरादे से की गई कार्रवाई बताया. ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर यह मामला दर्ज किया है. सीबीआई ने जेकेसीए के महासचिव मोहम्मद सलीम खान और पूर्व कोषाध्यक्ष एहसान अहमद मिर्जा समेत कई पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. Also Read - अनुच्छेद 370 के ल‍िए कश्मीर में कई दलों की मीट‍िंग, फारुक अब्दुल्ला बोले- भारत सरकार हमारे अधिकार वापस दे

सीबीआई ने 2002 से 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिये जेकेसीए को दिये गए अनुदान में से 43.69 करोड़ रुपये के गबन के मामले में फारूक अब्दुल्ला, खान, मिर्जा के अलावा मीर मंजूर गजनफर अली, बशीर अहमद मिसगार और गुलजार अहमद बेग (जेकेसीए के पूर्व अकाउंटेंट) के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

ईडी ने कहा कि उसकी जांच में सामने आया है कि जेकेसीए को वित्त वर्षों 2005-2006 और 2011-2012 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान तीन अलग-अलग बैंक खातों के जरिये बीसीसीआई से 94.06 करोड़ रुपये मिले.

The party will be responding to this ED summons shortly. This is nothing less then political vendetta coming days after the formation of the People’s Alliance for Gupkar Declaration. To set the record straight no raids are being conducted at Dr Sahib’s residence.

