नई दिल्ली: जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कान्फ्रेंस (नेका) नेताओं के शिष्टमंडल को पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए रविवार को जम्मू क्षेत्र से श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री पिता-पुत्र नजरबंद हैं.

National Conference (NC) leader Devender Rana in Jammu: Today, we’ve got the confirmation that a delegation will be allowed to meet Farooq Abdullah & Omar Abdullah. A 15-member delegation of NC leaders, all of them former legislators, is going to Srinagar tomorrow morning. https://t.co/sUvTo5i93W pic.twitter.com/9FYKjzo65r

— ANI (@ANI) October 5, 2019