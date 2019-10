नई दिल्ली: नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेता फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) से मुलाकात की. जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद ये पहला मौका था जब फारूक अब्दुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने मुलाकात की. बता दें कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को मिलने की अनुमति दी गई है. फारूक के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उमर अब्दुल्ला से भी मुलाक़ात की.

#WATCH National Conference (NC) leaders Hasnain Masoodi and Akbar Lone meet former J&K CM Farooq Abdullah and his wife Molly Abdullah at their residence in Srinagar pic.twitter.com/G842irK9NJ

