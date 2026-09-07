EnglishHindi

दिल्ली से बाहर जाएगा नेशनल फिल्म अवॉर्ड! पहली बार गुजरात में होगी पुरस्कार सेरेमनी

नेशनल फिल्म अवॉर्ड देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में गिना जाता है. अब तक इसका आयोजन आमतौर पर नई दिल्ली में होता रहा है. इस बार समारोह को गुजरात ले जाने की तैयारी इसे खास बना रही है.

Written by: Ikramuddin
Published: September 7, 2026, 11:17 PM IST
दिल्ली से बाहर जाएगा नेशनल फिल्म अवॉर्ड! पहली बार गुजरात में होगी पुरस्कार सेरेमनी

नेशनल फिल्म अवॉर्ड को लेकर इस साल एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. लंबे समय से राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाला यह खास समारोह पहली बार शहर से बाहर हो सकता है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड की सेरेमनी गुजरात के एकता नगर में होने की संभावना है. एकता नगर वही जगह है जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मौजूद है. बताया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने के आखिर में गुजरात के दौरे पर जा सकती हैं. इसी दौरान उनके एकता नगर पहुंचने और नेशनल फिल्म अवॉर्ड देने की उम्मीद है. हालांकि समारोह को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर सभी जानकारी सामने आना बाकी है.

पहली बार बदलेगा समारोह का ठिकाना

नेशनल फिल्म अवॉर्ड देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में गिना जाता है. अब तक इसका आयोजन आमतौर पर नई दिल्ली में होता रहा है. इस बार समारोह को गुजरात ले जाने की तैयारी इसे खास बना रही है. 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में फिल्मों और कलाकारों को उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया जाएगा. पिछले साल हुए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को पहली बार नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. उन्हें फिल्म ‘जवान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था.

और पढ़ें: इस राज्य के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, चीनी सहकारी समितियों को भी मिलेगा फायदा

एकता नगर में होगा खास आयोजन

अगर कार्यक्रम तय योजना के मुताबिक हुआ तो इस बार फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे और पुरस्कार पाने वाले कलाकार गुजरात के एकता नगर पहुंचेंगे. एकता नगर गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के कारण देश और दुनिया में इसकी अलग पहचान बनी है. नेशनल फिल्म अवॉर्ड की सेरेमनी को दिल्ली से बाहर ले जाने का फैसला अपने आप में खास माना जा रहा है. इससे गुजरात को भी देश के बड़े सांस्कृतिक आयोजनों में एक प्रमुख जगह मिलेगी.

राष्ट्रपति देंगी पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पुरस्कार दिए जाने की संभावना है. राष्ट्रपति हर साल नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में विजेताओं को सम्मानित करती हैं. इस बार अगर समारोह एकता नगर में होता है तो यह नेशनल फिल्म अवॉर्ड के इतिहास में एक नई शुरुआत होगी. फिलहाल फिल्म प्रेमियों और इंडस्ट्री की नजर इस बात पर है कि समारोह की तारीख और बाकी कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा कब होती है. अगर आयोजन गुजरात में होता है तो पहली बार नेशनल फिल्म अवॉर्ड का मंच दिल्ली से बाहर सजेगा और यह समारोह देश के फिल्म इतिहास में एक यादगार बदलाव के तौर पर दर्ज हो सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.