नेशनल हेराल्ड (National Herald Case) समाचार पत्र से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की गुजारिश को स्वीकार कर लिया है. जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है. सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के समन को कुछ दिनों के लिए टालने का लिखित अनुरोध स्वीकार कर लिया है. एजेंसी ने उन्हें नए समन की अगली तारीख अभी तय नहीं की है.Also Read - अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेसः देशभर में 27 जून को होंगे धरना-प्रदर्शन

