प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने नेशनल हेराल्ड से जुडे़ कथित मनी लॉन्ड्रिंग (National Herald Money Laundering Case) मामले में बड़ी कार्रवाई की है. जांच एजेंसी नेशनल हेराल्ड (National Herald Office) के दफ्तर को सील कर दिया है. इसके साथ-साथ ED ने दफ्तर को सील करते हुए निर्देश दिया कि एजेंसी की पूर्व अनुमति के बिना परिसर नहीं खोला जाए.Also Read - Monsoon Session Update: हेराल्ड हाउस पर ईडी के छापे को लेकर कांग्रेस सांसदों का हंगामा, लोक सभा दोपहर तक स्थगित

Delhi | The Enforcement Directorate seals the National Herald office, instructing that the premises not be opened without prior permission from the agency. pic.twitter.com/Tp5PF5cnCD

— ANI (@ANI) August 3, 2022