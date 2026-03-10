Hindi India Hindi

मार्च महीने में किस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत? कैसे लगाएं यहां नंबर, जानें कौन से मामले सुने जाते हैं यहां

Lok Adalat March date: मार्च महीने की 14 तारीख (शनिवार) के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है. यदि अपने से संबंधित किसी मामले का नंबर लगवाना चाहते हैं इसके लिए आपको 13 मार्च आवेदन करना अनिवार्य है.

14 मार्च कौन सा दिन है? जिस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

National Lok Adalat 14 march: अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान काफी समय से पेंडिंग है या कोई कानूनी मामला सालों से कोर्ट में खिंच रहा है, तो आपके लिए राहत की खबर है. मार्च के महीने के 14 तारीख के दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है. यदि आप किसी मामले की सुनवाई इस लोक अदालत में चाहते हैं, तो आपको 13 मार्च तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. यह अदालत उन लोगों के लिए भी बड़ा मौका है जो आपसी समझौते के जरिए अपने केस खत्म करना चाहते हैं. लोक अदालत विशेष रूप से ट्रैफिक चालान में मिलने वाली छूट के कारण यह आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय है.

ट्रैफिक चालान के लिए क्यों है यह मशहूर?

राष्ट्रीय लोक अदालत सबसे ज्यादा चर्चा में ट्रैफिक चालान माफी को लेकर रहती है. कई राज्यों में पुराने चालानों पर भारी छूट दी जाती है या मामूली जुर्माना लेकर उन्हें खत्म कर दिया जाता है. चूंकि लोग ऑनलाइन पोर्टल पर चालान जमा करने के बजाय लोक अदालत में कम पैसों में मामला निपटाना पसंद करते हैं, इसलिए यहां भारी भीड़ उमड़ती है.

किन-किन मामलों की होती है सुनवाई?

लोक अदालत में उन मामलों को तवज्जों दी जाती है जिनमें दोनों पक्ष बातचीत से समझौता करने को तैयार हों. मुख्य रूप से लोक अदालत में इन मामलों की सुनवाई होती है,

ट्रैफिक चालान का निपटारा

चेक बाउंस के मामले

बैंक लोन रिकवरी से जुड़े विवाद,

लंबे समय से बकाया बिजली और पानी के बिल और उनसे जुड़े विवाद,

कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच के मामले,

तलाक को छोड़कर अन्य आपसी सुलह वाले पारिवारिक मामले,

इसके अलावा, लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामले, जो कानूनन कंपाउंडेबल यानि समझौता योग्य हों, उसे सुना जाता है.

कैसे लगाएं यहां नंबर?

लोक अदालत में केस लगवाने की प्रक्रिया बेहद सरल है. आइये नीचे दिए गए कई तरीके में से किसी के जरिए अपना नंबर लगा सकते हैं..

कोर्ट के माध्यम से: यदि आपका मामला पहले से कोर्ट में लंबित है, तो आप अपने वकील के माध्यम से या स्वयं संबंधित अदालत में एक आवेदन दे सकते हैं कि आप इस मामले को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं.

यदि आपका मामला पहले से कोर्ट में लंबित है, तो आप अपने वकील के माध्यम से या स्वयं संबंधित अदालत में एक आवेदन दे सकते हैं कि आप इस मामले को लोक अदालत में ले जाना चाहते हैं. DLSA ऑफिस: आप सीधे अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के कार्यालय में जाकर भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

आप सीधे अपने जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के कार्यालय में जाकर भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन प्रक्रिया: कुछ राज्यों में ट्रैफिक चालान के लिए प्री-काउंसलिंग या स्लॉट बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा भी दी जाती है. इसके लिए आप अपने राज्य की कानूनी सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट चेक कर सकते हैं.

जाते-जाते आपको बता दें कि 14 मार्च की लोक अदालत के लिए आपको 13 मार्च तक अपनी अर्जी देनी होगी.