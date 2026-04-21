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'संवाद से बनता है विश्वास... ', देहरादून में राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर मंथन, लोकतंत्र में PR की अहम भूमिका पर जोर
देहरादून में राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर विचार गोष्ठी हुई, जहां संवाद और विश्वास के महत्व पर चर्चा की गई. स्पीकर्स ने कहा कि जनसंपर्क लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और फेक न्यूज से सावधान रहना जरूरी है.
राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के अवसर पर देहरादून में एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें लोकतंत्र में जनसंपर्क की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई. ये कार्यक्रम राजपुर रोड स्थित हुडको सभागार में आयोजित हुआ, जहां विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों और सदस्यों ने भाग लेकर अपने विचार साझा किए गए.
कार्यक्रम का आयोजन पब्लिक रिलेशंस सोसायटी ऑफ इंडिया (PRSI) के देहरादून चैप्टर द्वारा किया गया. गोष्ठी का मुख्य विषय था ‘लोकतंत्र में जनसंपर्क का महत्व’, जो वर्तमान समय में और भी प्रासंगिक बनता जा रहा है. चैप्टर के अध्यक्ष और उपनिदेशक रवि बिजारनिया ने अपने संबोधन में कहा कि जनसंपर्क केवल सूचना का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि ये सरकार और जनता के बीच विश्वास का मजबूत पुल है.
‘जिम्मेदारी के साथ संवाद करने की जरूरत’
उन्होंने आगे कहा कि जब संवाद प्रभावी होता है, तभी समाज में भरोसा पैदा होता है और विकास की दिशा में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख संजय भार्गव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जनसंपर्क का महत्व केवल सरकारी संस्थाओं तक सीमित नहीं है. उन्होंने बताया कि ये परिवार, समाज और हर स्तर पर उतना ही जरूरी है. उन्होंने वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते संचार माध्यमों के बीच जिम्मेदारी के साथ संवाद करने की जरूरत पर जोर दिया.
फेक न्यूज और डीप फेक का जिक्र
कार्यक्रम के दौरान चैप्टर के सचिव अनिल सती ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया. उन्होंने PRSI की गतिविधियों, उद्देश्यों और समाज में उसकी भूमिका पर भी प्रकाश डाला. गोष्ठी में सदस्य मनीता हरि ने आधुनिक समय की बड़ी चुनौतियों फेक न्यूज और डीप फेक का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे निपटने के लिए जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के क्षेत्र में काम करने वालों को विशेष रूप से इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सही जानकारी समाज तक पहुंच सके.
इस कार्यक्रम में कौन-कौन शामिल?
कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि जनसंपर्क का उद्देश्य केवल प्रचार नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सकारात्मक, प्रामाणिक और प्रभावी संवाद का माध्यम होना चाहिए. उन्होंने इसे एक ऐसी शक्ति बताया, जो न केवल संस्थागत स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी समाज और राष्ट्र की सेवा में अहम भूमिका निभा सकती है. इस विचार गोष्ठी का संचालन वरिष्ठ पत्रकार संजीव कंडवाल ने किया, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और रोचक ढंग से आगे बढ़ाया. कार्यक्रम में कई अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए, जिनमें राकेश डोभाल, प्रियांक वशिष्ठ, सुशील कुमार, मनोज सती, रितिक, वैभव गोयल, विमल डबराल, दिनेश कुमार, दीपक शर्मा, संजय पांडेय और पुष्कर नेगी प्रमुख रूप से शामिल रहे.
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