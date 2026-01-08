Hindi India Hindi

'चुप रही तो खेल पाओगी...' नेशनल-लेवल शूटर ने कोच पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, FIR दर्ज

Haryana News: खेल जगत को शर्मसार करने वाली एक घटना में, फरीदाबाद में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज ने अपने ही कोच पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

National Shooter Assault News: हरियाणा के फरीदाबाद से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है, जहां 17 वर्षीय एक राष्ट्रीय स्तर की उभरती हुई निशानेबाज ने अपने कोच पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना पिछले महीने की बताई जा रही है, जब खिलाड़ी दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी.

पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, यह कथित घटना 16 दिसंबर की है. पीड़िता उस समय तुगलकाबाद स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल लेवल की शूटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रही थी. मैच खत्म होने के बाद, उसके कोच ने उसे प्रदर्शन की समीक्षा करने के बहाने फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया.

मैच के बाद बुलाया अपने कमरे में

शुरुआत में कोच ने उसे होटल की लॉबी में बुलाया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसने लड़की पर दबाव बनाया कि वह बेहतर और अधिक केंद्रित चर्चा के लिए उसके कमरे में चले. आरोप है कि कमरे में ले जाकर कोच ने नाबालिग खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न किया.

करियर-परिवार को तबाह करने की धमकी

शिकायत के मुताबिक, आरोपी कोच ने न केवल इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, बल्कि पीड़िता को चुप रहने के लिए डराया-धमकाया भी. उसने धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसका खेल करियर बर्बाद कर देगा और उसके परिवार को शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा. डर के कारण पीड़िता कुछ समय तक चुप रही, लेकिन अंततः उसने अपनी मां को इस आपबीती के बारे में बताया.

पुलिस की जांच

पीड़िता की मां की शिकायत पर फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में मंगलवार को मामला दर्ज किया गया. चूंकि एथलीट नाबालिग है, इसलिए पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि कोच और खिलाड़ी की आवाजाही की पुष्टि की जा सके. कॉल रिकॉर्ड्स और यात्रा विवरणों को भी खंगाला जा रहा है. पुलिस होटल स्टाफ और प्रतियोगिता से जुड़े अन्य चश्मदीदों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित करने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं.

खेल जगत की प्रतिक्रिया

इस घटना ने भारतीय खेल प्रशासन में महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक उभरते हुए सितारे के साथ कोच द्वारा इस तरह का व्यवहार न केवल आपराधिक है, बल्कि भविष्य के एथलीटों के मनोबल को भी गिराने वाला है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी कोच से जल्द ही पूछताछ की जाएगी और उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.