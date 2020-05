नई दिल्ली: आज पूरा देश राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना रहा है. आज के दिन के माध्यम से भारत दुनिया भर में अपनी विज्ञान की ओर बढ़त और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई उन्नति को दर्शाता है. 11 मई का दिन देश की जनता के साथ साथ देश भर के वैज्ञानिकों के लिए गौरव का दिन हैं. पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर पूरे देश को बधाई दी है. Also Read - IRCTC/Indian Railways Booking: आज शाम 4 बजे से बुकिंग, कितना होगा किराया, ट्रेन यात्रा में इन नियमों का पालन जरूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश उन सभी लोगों को सलाम करता है और बधाई देता है जो लोग राष्ट्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं. Also Read - अमिताभ बच्चन, संजय दत्त से लेकर अनुष्का शर्मा जैसी कई हस्तियों की माँ की UNSEEN PICS, इन तस्वीरों में बुनियाद है

On National Technology Day, our nation salutes all those who are leveraging technology to bring a positive difference in the lives of others. We remember the exceptional achievement of our scientists on this day in 1998. It was a landmark moment in India’s history: PM Modi pic.twitter.com/o3Utho7PgE Also Read - HRD मिनिस्ट्री ने शुरू की एक नई पहल, छात्रों को ऑनलाइन दी जा रही है फिटनेस क्लास

— ANI (@ANI) May 11, 2020