National Voters' Day: हर साल गणतंत्र दिवस (Republic Day 2022) से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters' Day) मनाया जाता है. भारत जैसे लोकतांत्रिक (Democratic Country) देश में मतदाता दिवस का बेहद महत्व है. दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र (India – Largest Democracy on the World) होने के नाते भारत में मतदाताओं को जागरुक करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने में इस दिन का विशेष महत्व है. इस साल 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है. साल 2011 में आज ही के दिन पहला मतदाता दिवस (1st National Voters' Day) मनाया गया था. राष्ट्रीय मतदाता दिवस लोकतंत्र में मतदाताओं के महत्व को भी दर्शाता है. मतदाताओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती.

अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने व इसमें विश्वास जताने के लिए इस दिवस को पिछले 12 वर्षों से मनाया जा रहा है. तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (Dr. Manmohan Singh) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के कानून मंत्रालय के प्रस्ताव को 2011 में मंजूरी दी थी. तब से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है.

उस समय की सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी (Ambika Soni) ने इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि नए युवा जब 18 वर्ष के हो जाते हैं और देश की चुनावी प्रक्रिया के तहत मतदाता बनने के लिए योग्य बन जाते हैं तो वह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में कम रुचि दिखा रहे हैं. जबकि कोई भी लोकतंत्र तभी अधिक सफल हो सकता है, जब उसकी 18 वर्ष से अधिक उम्र की ज्यादातर जनसंख्या मतदान प्रक्रिया में भाग ले.

अंबिका सोनी ने उस समय कहा था, ‘युवाओं को चुनावी प्रक्रिया की तरफ आकर्षित करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने समूचे भारत में सभी मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले ऐसे युवाओं की पहचान करने का निर्णय लिया है, जो उस वर्ष की 1 जनवरी को 18 साल के हो चुके हैं. ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा और उन्हें हर वर्ष 25 जनवरी को मतदाता पहचान पत्र (EPIC) दिया जाएगा.’

इस वर्ष मतदाता दिवस की थीम

चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना इस साल के मतदाता दिवस की थीम है. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू इस वर्ष मतदाता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे, लेकिन हाल ही में वह कोविड19 से संक्रमित पाए गए थे. ऐसे में उनका कार्यक्रम में भाग लेना संभव नहीं है और वह वर्चुअल माध्यम से ही अपना संदेश देंगे.

केंद्रीय कानून मंत्री इस अवसर पर विशेष अतिथि होंगे. इस आयोजन में ही विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं (Best Electoral Practices) के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अलावा हाल ही में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले युवाओं को उनके मतदाता पहचान पत्र सौंपे जाएंगे.

आज ही चुनाव आयोग ‘लीप ऑफ फेथ : जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन्स’ नाम की एक किताब भी जारी करेगी. इस किताब में भारत का चुनावी इतिहास दर्ज है. इसमें बताया गया है कि कैसे प्रतिनिधियों और चुनावी सिद्धातों का विकास हुआ और भारत उन्नीसवीं से 21वीं सदी तक पहुंचा है. इस किताब को लिखने के लिए गंभीरता पूर्वक शोध किया गया और मान्यताप्राप्त स्रोतों से जानकारी जुटाकर बताया गया है कि कैसे चुनावों ने आधुनिक भारत के निर्माण में भूमिका निभाई है. यह किताब चुनाव आयोग के उन प्रयासों पर केंद्रित है, जिसके तहत वह चुनावों के जरिए देश के लोगों के फैसले को सामने रखती है.