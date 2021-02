Nationwide Chakka Jam Latest News: देश की राजधानी दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर बीते 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है. किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों (New Farm Laws 2020) का विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त करें. उधर, सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन सकी. सरकार इन कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन इसे निरस्त करने से इनकार कर चुकी है. Also Read - Chakka Jam In Gurgaon: गुड़गाव में इतने स्थानों पर किसान करेंगे चक्का जाम, इन रास्तों पर जाने पहले जानें Routes

इन सबके बीच बीच किसानों ने शनिवार यानी 6 फरवरी को देशभर में चक्का जाम (Chakka Jam Time) का ऐलान किया है. इसे लेकर किसान संगठनों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में राजमार्गों पर चक्का जाम करेंगे.

There will be no road blockade in Uttar Pradesh and Uttarakhand tomorrow; roads will be blocked in rest parts of the country excluding Delhi. The reason is that they can be called to Delhi any time, so they are kept on standby: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/5F1jddM7j8

— ANI (@ANI) February 5, 2021