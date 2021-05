Nationwide Protest Against Baba Ramdev on 1 June: एलोपैथी (Allopathy) पर दिए नकारात्मक बयान के बाद योगगुरु बाबा रामदेव (Yoga Guru Baba Ramdev) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएश (FRDA) ने आज शनिवार को कहा कि वो एलोपैथी पर रामदेव की टिप्पणी के खिलाफ एक जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Baba Ramdev Viral Video) हुआ है, जिसमें बाबा रामदेव कथित रूप से एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं. Also Read - बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर दिया बयान वापस लिया, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लिखा था पत्र

