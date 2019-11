भुवनेश्वर: अयोध्या भूमि विवाद को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को राज्य के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और कहा कि न्यायालय का फैसला भारत के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की पुष्टि करता है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर की गई पोस्ट में जोर दिया कि भाईचारा भारतीय धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की बानगी है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष पटनायक ने ट्वीट में कहा, ‘‘हम माननीय उच्चतम न्यायालय के अयोध्या फैसले का सम्मान करते हैं। यह हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की पुष्टि करता है। इस महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश को पूरा करने के लिए सभी को सद्भाव और भाईचारे के साथ रहकर इसमें योगदान देना चाहिए।’’

अयोध्या के फैसले पर PM मोदी ने दिया ये संदेश, देशवासियों को दी ईद के पावन पर्व की बधाई

Ahead of #AyodhyaVerdict, appeal to everyone to accept the judgement of Honourable #SupremeCourt. Let us continue to live in peace and harmony. The spirit of brotherhood is the hallmark of our secular fabric.

— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) November 9, 2019