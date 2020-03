भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जवान मोहम्मद अनीस के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद स्वीकृत की. अनीस का मकान उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा में जला दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कांस्टेबल के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये स्वीकृत किए.

Odisha CM Naveen Patnaik sanctions relief of Rs 10 lakhs from CM Relief Fund to BSF Constable Mohd Anees whose house in North East Delhi’s Khajuri Khas area was set on fire during #DelhiViolence. He is working in 9th Battalion of BSF deployed in Naxal affected Malkangiri, Odisha. pic.twitter.com/hB0vtPaUXx

— ANI (@ANI) March 1, 2020