ओडिशा के CM नवीन पटनायक की बड़ी बहन निधन, PM मोदी ने दुख व्यक्त किया

भुवनेश्वर: प्रख्यात लेखिका और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) की बड़ी बहन गीता मेहता (Naveen Patnaik`s Elder sister Gita Mehta dies at 80) का वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के कारण शनिवार को उनके दिल्ली स्थित आवास पर निधन हो गया. वह 80 वर्ष की थीं और उनके परिवार में उनका एक बेटा है. उनके प्रकाशक पति सन्नी मेहता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने प्रख्यात लेखिका और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया है पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ”दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं नवीन पटनायक जी और उनके पूरे परिवार के साथ हैं…”

एक प्रख्यात लेखिका, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता और पत्रकार, गीता मेहता नवीन पटनायक और व्यवसायी प्रेम पटनायक की बड़ी बहन थीं.

Prime Minister Narendra Modi expresses condolences over the demise of Gita Mehta, eminent author and sister of Odisha CM Naveen Patnaik

“… My thoughts are with Naveen Patnaik Ji and the entire family in this hour of grief…,” tweets PM Modi pic.twitter.com/egqxZisM6R

