नयी दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार को पाकिस्तान में होने वाले करतारपुर गलियारा उद्घाटन समारोह में शामिल होने की राजनीतिक मंजूरी सरकार से मिल गई. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा निमंत्रण मिलने के बाद सिद्धू ने विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत मांगी थी.

Sources: Political clearance has been granted to Congress leader Navjot Singh Sidhu to travel through the Kartarpur Sahib Corridor on 9th November. pic.twitter.com/vVfQexF5hz

