कमलनाथ के BJP में शामिल होने की अटकलों के बीच सिद्धू ने X पर किया ये पोस्ट, राहुल-प्रियंका को लेकर क्या कहा, जानें

Navjot Singh Sidhu News: कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) बीजेपी में शामिल हो सकते हैं. हालांकि अभी सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, जो आग की तरह पूरी राजनीति में फैल गई. इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि कमलनाथ आखिर क्या करने वाले हैं? लेकिन इस बीच, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने ‘एक्स’ पर एक फोटो को री-पोस्ट किया है. तस्वीर में सिद्धू राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं.

असल में ये फोटो अप्रैल 2023 की है, जब तीनों नेताओं ने पिछले साल राजधानी दिल्ली में मुलाकात की थी. सिद्धू ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था, ‘आज नई दिल्ली में अपने गुरु राहुल जी और मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक प्रियंका जी से मुलाकात हुई.’

Met my Mentor Rahul ji and Friend, Philosopher, Guide Priyanka ji in New Delhi Today.

You can Jail me , Intimidate me, Block all my financial accounts but My commitment for Punjab and My Leaders will neither flinch nor back an inch !! pic.twitter.com/9EiRwE5AnP

