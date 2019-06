चंडीगढ़: लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब के शहरी इलाकों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की नाराजगी का शिकार हुए राज्य के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव के बाद पहली कैबिनेट बैठक में गुरुवार को शामिल नहीं हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. सिद्दू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शहरी सीटें पंजाब में कांग्रेस की जीत में निर्णायक रहीं हैं. मुख्‍यमंत्री ने मुझे दो सीटों की जिम्‍मेदारी दी थी. इन दो जिलों में हमारी बड़ी रही. यह सामूहिक जिम्‍मेदारी है. मेरा विभाग सिर्फ पब्‍लिसिटी के लिए है. किसी को चीजें समग्र और सही परिप्रेक्ष्‍य में देखने की जरूरत है. मुझे हल्‍के में नहीं लिया जा सकता है. मैं लगातार एक परफॉर्मर रहा हूं. मैं पंजाब के लोगों के प्रति जवाबदेह हूं.

बता दें आम चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से आठ सीटों में जीत हासिल की थी. शिअद-भाजपा को चार और आप को एक सीट मिली थी.

Navjot Singh Sidhu: It is a collective responsibility. My department has been singled out publicly. One must have the ability to see things in the right perspective. I cannot be taken for granted. I have been a performer throughout. I am answerable to the people of Punjab. https://t.co/jFTzEWjfIp

