Navratri starts today: आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है. देशभर के मंदिरों में माता के जयकारों के साथ सुबह मंदिरों के कपाट खुले. दिल्ली स्थिति झंडेवालान मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत अंबे गौरी आरती के साथ हुई. इस बार नवरात्रि आठ दिन की हैं जो गुरुवार 7 अक्टूबर से अगले शुक्रवार 15 अक्टूबर तक चलेंगी.Also Read - Navratri 2021 Guidelines: नवरात्री, दुर्गापूजा को लेकर महाराष्ट्र सराकर ने दिशानिर्देश किए जारी, गरबा-डांडिया पर लगी रोक

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही सुबह से ही देशभर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. घरों और विभिन्न सोसाइटियों में आज कलश स्थापना की जाएगी. Also Read - UP Covid Guidelines: नवरात्रि-दशहरा और चेहल्लुम के मद्देनजर योगी सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश, इन नियमों का करना होगा पालन

#WATCH | 'Ambe Gauri Aarti' being performed at Delhi's Jhandewalan temple, to mark the first day of Navratri that starts today. The nine-day festival will continue till October 15. pic.twitter.com/1mZeqOEpCK

