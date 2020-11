Malabar Naval Exercise: (नई /बीजिंग): बंगाल की खाड़ी में 24वां मालाबार नौसेना अभ्‍यास (Malabar naval exercise) आज मंगलवार को शुरू हो गया. क्‍वाड के चार देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्‍ट्रेलिया नौसेनाएं इसमें भाग ले रही हैं. भारतीय नौसेना ने बताया कि इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी 24 वीं मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं. 24वां मालाबार नौसेना अभ्‍यास (Malabar naval exercise) आज बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया. Also Read - J&K शांति का ब्रिज बने, पड़ोसी चाहे पाकिस्‍तान हो चीन, सरकार को यह करना होगा: महबूबा मुफ्ती

क्‍वाड के चारों सदस्‍य देशों की बंगाल की खाड़ी में नौसेनाओं की मौजूदगी देखकर दंबगई दिखाने वाले चीन की सुर ठंडे होते नजर आने लगे हैं. चीन मालाबार नौसेना अभ्‍यास पर उम्मीद जतायी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चतुष्पक्षीय मालाबार अभ्यास क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व के विरूद्ध नहीं बल्कि उसके अनुकूल होगा. चीन को मालाबार अभ्यास के उद्देश्य के बारे में संदेह है, क्योंकि वह महसूस करता है कि यह वार्षिक अभ्यास हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास है.

मालाबार अभ्यास का पहला चरण मंगलवार को विशाखापत्तनम के समीप बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया और इसका समापन 6 नवंबर को होगा. इसके दूसरा चरण का अभ्‍यास 17-20 नवंबर के दौरान अरब सागर में होगा.

इस अभ्यास की शुरूआत के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेंबिन ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम आशा करते हैं कि प्रासंगिक देशों का सैन्य अभियान इस क्षेत्र की शांति एवं स्थायित्व के विरूद्ध नहीं, बल्कि उसके अनुकूल होगा. पिछले महीने भारत ने घोषणा की थी कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार अभ्यास का हिस्सा होगा, जो इसे प्रभावी रूप से चतुष्पक्षीय गठबंधन के सभी चार सदस्य देशों के अभ्यास का रूप देगा.

