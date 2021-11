नई दिल्ली: भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर तेजी से बदलते सुरक्षा माहौल से निपटने में अपनी युद्धक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अगले सप्ताह तक एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी को शामिल करेगी. भारतीय नौसेना का स्वदेश में डिजाइन और निर्मित युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम (warship INS Vishakhapatnam) का मुंबई में 21 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होना कमीशन होना तय हो चुका है.Also Read - भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, देश को मिली 2 विश्व कप की मेजबानी

#WATCH Indian Navy’s video on the indigenously designed and built warship INS Vishakhapatnam set to be commissioned on November 21 by Defence Minister Rajnath Singh in Mumbai. pic.twitter.com/Qapyio57Se

