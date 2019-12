नई दिल्ली: नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने मंगलवार को कहा कि नौसेना 41 पोत खरीद रही है और उसकी दीर्घकालीन योजना है कि नौसेना के पास तीन विमानवाहक पोत हों. एडमिरल सिंह ने वार्षिक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में देश को आश्वस्त किया कि नौसेना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

एडमिरल सिंह ने कहा, एक नेवी चीफ के तौर पर मैं मानता हूं कि देश को तीन विमान वाहक पोतों की जरूरत है. अभी दो ऑपरेशनल हैं. मेरा सोचना है कि इसे 65,000 टन के साथ ही इले इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक प्रोपल्‍शन होना चाहिए.

नेवी प्रमुख ने कहा, हमारे पास पहला स्‍वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कॅरियर IAC-1 साल 2022 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और यह MIG-29k के साथ संचालित होगा. एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के 50 युद्धपोत और पनडुब्बियां निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 48 भारतीय शिपयार्ड में ऑर्डर पर हैं.

Navy Chief Admiral Karambir Singh: Navy’s plan is to have three aircraft carriers in the fleet in the long term. https://t.co/WfohMJqC0L

— ANI (@ANI) December 3, 2019