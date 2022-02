Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में गिरफ्तारी के बाद विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक को अपनी हिरासत की अवधि में दवाएं ले जाने और घर का खाना प्राप्त करने की इजाजत भी दे दी है.Also Read - लड़की से एक बार 'I Love You' कहना 'प्यार का इजहार' है, उसका अपमान नहीं; कोर्ट ने युवक को किया बरी

Mumbai | Court allows Maharashtra Minister and NCP leader Nawab Malik to carry his medicines and get home food in the duration of his Enforcement Directorate custody — ANI (@ANI) February 23, 2022

इससे पहले मेडिकल जांच के लिए जाते समय नवाब मलिक ने कहा कि वह झुकेंगे नहीं और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे. दक्षिण मुंबई स्थित ED कार्यालय से बाहर निकलते समय कहा, 'हम लड़ेंगे और जीतेंगे. हम झुकेंगे नहीं.'

मालूम हो कि ED ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक से मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पूछताछ की है. अंडरवर्ल्ड संबंधी गतिविधियों, सम्पत्ति की अवैध रूप से कथित खरीद-फरोख्त तथा हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने 15 फरवरी को मुंबई में छापेमारी की थी और एक नया मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मलिक से पूछताछ की गई.

"Have been arrested, but won't be scared. We will fight and win," said NCP leader Nawab Malik after being arrested by ED in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/LYDdTGoOiK — ANI (@ANI) February 23, 2022

पार्टी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

इससे पहले NCP कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई में एजेंसी के कार्यालय के पास स्थित पार्टी मुख्यालय के नजदीक प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने कहा कि वे राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख मलिक के साथ हैं. कार्यकर्ता ईडी के कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पार्टी कार्यालय के पास उन्हें रोक दिया. इसके बाद वे वहीं धरने पर बैठ गए.