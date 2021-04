Naxal Attack: छत्तीसगढ़ नक्सली हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है. गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. इसमें गृह सचिव अजय भल्ला, IB के निदेशक अरविंद कुमार और CRPF के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. Also Read - नक्सली हमले में 22 जवान शहीद, अमित शाह ने बीच में रोका अपना असम का दौरा; दिल्ली में बुलाई हाई लेवल मीटिंग

बता दें कि अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 22 जवानों के शहीद होने के मद्देनजर असम का अपना दौरा बीच में ही रोककर रविवार को दिल्ली लौटे हैं. Also Read - छत्तीसगढ़: रक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पांच जवान शहीद, 12 घायल; वायु सेना ने भेजे MI-17 हेलीकॉप्टर

#WATCH | Delhi: Home Minister Amit Shah taking top-level meeting with senior officers on Bijapur encounter at his residence. Also Read - असम: भाजपा प्रत्याशी की पत्नी के वाहन में मिली ईवीएम, अमित शाह बोले- मामले की जांच करे निर्वाचन आयोग

Home Secretary Ajay Bhalla, Director IB Arvinda Kumar and senior CRPF officers are attending the meeting. pic.twitter.com/3opzROJC7g

— ANI (@ANI) April 4, 2021