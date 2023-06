NCB ने LSD ड्रग्स की अब तक की 'सबसे बड़ी खेप' पकड़ी, क्रिप्टोकरेंसी के जरिये ऐसे होता था लेनदेन

नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) ने ‘डार्क वेब’ के जरिये चलाई जा रही अब तक की ‘सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप’ पकड़ी है. छापेमारी में NCB ने करोड़ों की LSD बरामद हुई है. LSD या लिसर्जिक एसिड डाइथिलेमाइड (Lysergic Acid Diethylamide) वास्तव में सिंथेटिक रसायन आधारित एक मादक पदार्थ है. जांच एजेंसी छापेमारी में 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है. NCB ने बताया कि गिरफ्तार लोग छात्र और युवा हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि यह नेटवर्क पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और भारत के अलग-अलग राज्यों में फैला है. यह नेटवर्क डार्कनेट के जरिए काम करता है और भुगतान के लिए ‘क्रिप्टोकरेंसी’ का इस्तेमाल करता है. उन्होंने LSD के 15,000 ब्लॉट्स जब्त किए जाने का दावा किया. एनसीबी के उप महानिदेशक (उत्तरी रेंज) ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यह देश में एक अभियान में एलएसडी ब्लॉट्स की जब्त की गई ‘सबसे बड़ी खेप’ है.