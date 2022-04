दिल्ली के शाहीन बाग में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने बड़ी कार्रवाई की है. NCB ने यहां ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है. NCB ने दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) से 50 किलो हेरोइन, 30 लाख रुपये कैश और 47 किलो अन्य संदिग्ध नशीला पदार्थ बरामद किया है. बताया जा रहा है कि हेरोइन की खेप अफगानिस्तान से यहां आई थी और कैश को हवाला के जरिये लाया गया था.Also Read - Breaking News LIVE Updates: दिल्ली में NCB की बड़ी कार्रवाई- शाहीन बाग से 47 किलो ड्रग्स से साथ-साथ 30 लाख कैश भी जब्त

The seized heroin originated from Afghanistan and drug money is suspected to be channelled through hawala: Sanjay Singh, DDG, Operations, NCB pic.twitter.com/hMAS8iyXty

