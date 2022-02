NCB, Indian Navy, Narcotics, Sea, Narcotics Control Bureau, Drugs: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने नशीले पदार्थ विरोधी अभियान में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2000 करोड़ रुपए मूल्य के नशीले पदार्थों को जब्‍त किया है. नेवी प्रवक्‍ता ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने भारतीय नौसेना के सक्रिय सहयोग से समुद्र में एक अच्छी तरह से समन्वित बहु-एजेंसी ऑपरेशन में 800 किलोग्राम नशीले पदार्थ (narcotics substances) जब्‍त किए हैं.Also Read - Indian Navy Recruitment 2022: भारतीय नौसेना में आई भर्ती, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

In a multi-agency operation at sea, the Narcotics Control Bureau (NCB), with the support of the Indian navy, successfully seized 800 kgs of narcotics substances. Catch estimated worth Rs 2000 Cr: Spokesperson of the Indian Navy pic.twitter.com/x0ncfvzUvN

