NCERT ने फिर बदला सिलेबस, 9वीं की सोशल साइंस से हटाई संविधान प्रस्तावना, अब SIR और इमरजेंसी का चैप्टर पड़ेंगे छात्र

नई किताब में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन दौर बताया गया है. इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती क्यों जरूरी है. नागरिक अधिकारों की रक्षा का क्या महत्व है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 26, 2026, 8:48 PM IST
NCERT ने फिर बदला सिलेबस, 9वीं की सोशल साइंस से हटाई संविधान प्रस्तावना, अब SIR और इमरजेंसी का चैप्टर पड़ेंगे छात्र
NCERT ने नई किताब में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन दौर बताया गया है. (सांकेतिक फोटो)

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने एक बार फिर से सिलेबस बदला है. इस बार 9वीं क्लास के सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक में कुछ बदलाव किए गए हैं. नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत तैयार किए गए सोशल साइंस की किताब से NCERT ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया है. इसकी जगह 1975-77 के आपातकाल (Emergency) पर एक नया चैप्टर जोड़ा गया है. फर्जी वोटर्स लिस्ट को रोकने के लिए चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को भी जोड़ा गया है.

NCERT की सोशल साइंस की किताब “Understanding Society: India and Beyond” में भारतीय लोकतंत्र, संविधान और समकालीन इतिहास से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं. सबसे ज्यादा चर्चा इमरजेंसी पर जोड़े गए नए चैप्टर की हो रही है. इस चैप्टर में 1975 से 1977 के बीच लगे इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है. इसमें नागरिक अधिकारों पर लगी पाबंदियों, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी और प्रेस सेंसरशिप जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया गया है.

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प्रस्तावना को लेकर क्यों मचा विवाद?

नई किताब को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना पहले की तरह शुरुआती हिस्से में प्रकाशित नहीं की गई है. विपक्षी दलों और कई शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे संविधान की मूल भावना को कमजोर करने वाला कदम बताया है. उनका कहना है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है. छात्रों को शुरुआत से ही उससे परिचित कराया जाना चाहिए.

हालांकि, NCERT ने पहले भी स्पष्ट किया था कि प्रस्तावना को हटाने का उद्देश्य उसकी अहमियत कम करना नहीं है. संस्था का कहना है कि नई किताबों में संविधान के विभिन्न पहलुओं जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय प्रतीकों को समग्र रूप से शामिल किया गया है, ताकि छात्रों को अधिक व्यापक समझ मिल सके.

आपातकाल पर नया फोकस

नई किताब में इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कठिन दौर बताया गया है. इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती क्यों जरूरी है. नागरिक अधिकारों की रक्षा का क्या महत्व है. इसी चैप्टर को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर इतिहास को राजनीतिक नजरिए से पेश करने का आरोप लगाया है, जबकि केंद्र सरकार और NCERT का कहना है कि यह तथ्य आधारित सिलेबस है.

पहले भी हो चुके हैं बदलाव

यह पहली बार नहीं है जब NCERT की किताबों में बदलाव को लेकर विवाद हुआ हो. पिछले कुछ साल में कई क्लास के हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस की किताब में चैप्टर को जोड़ा या हटाया गया है. सरकार का कहना रहा है कि ये बदलाव नई शिक्षा नीति के अनुरूप किए जा रहे हैं, जबकि विपक्ष इन्हें सिलेबस के राजनीतिकरण से जोड़कर देखता रहा है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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