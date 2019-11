नई दिल्लीः एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने महाराष्ट्र की नई सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. जस्टिस रमना, अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रहे है. कांग्रेस के तरफ से कपिल सिब्बल और अशोक मनु सिंघवी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं. कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि कामन मिनिमम प्रोग्राम भी तैयार किया गया है.

Shiv Sena-NCP-Congress’ plea against Maharashtra Guv inviting Devendra Fadnavis to form govt: Kapil Sibal, in the Supreme Court says, “When somebody had announced at 7 pm that we are forming govt, the act of Guv is biased, malafide, contrary to all laws established by this Court” pic.twitter.com/VAxDxhkQfp

