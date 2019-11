नई दिल्लीः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपने विधायकों से मिलने के लिए रेनेसां होटल पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि शरद विधायकों से महाराष्ट्र के पूरे हालात पर विधायकों से विस्तार से चर्चा करेंगे. बता दें कि हार्स ट्रेडिंग के डर से शरद पवार ने अपने पार्टी के विधायकों को रैनेसांस होटल में रखा हुआ है.

इससे पहले जब कर्नाटक में सियासी हालात बदले थे तब भी उस वक्त भाजपा ने अपने विधायकों को इसी होटल में रखा था. इससे पहले शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्ष कारों को नोटिस जारी किया और सॉलिस्टर जनरल से भाजपा द्वारा राज्यपाल को सौपे गए ज्ञापन भी मांगा है.

#UPDATE: Nationalist Congress Party (NCP) Chief Sharad Pawar arrives at Renaissance Hotel, in Mumbai, to meet NCP MLAs. #Maharashtra https://t.co/61VBj8N7Q5 pic.twitter.com/fVN02TNNCu

— ANI (@ANI) November 24, 2019