Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि उद्धव सरकार पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. नाराज विधायकों के मुद्दे पर शरद पवार ने कहा कि जल्द ही समाधान निकलेगा. शिवसेना के कई विधायकों के बीजेपी के संपर्क होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है. इससे सरकार पर कोई खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ-साथ हैं. एकनाथ शिंदे की नाराजगी के मुद्दे पर पवार ने कहा कि यह शिवसेना का आपसी मामला है. एनसीपी का कोई विधायक नाराज नहीं है.

Eknath Shinde has never conveyed to us that he wants to be CM…This is an internal issue of Shiv Sena, whatever they decide we're with them.We don't think there is any need for change in the govt: NCP's Sharad Pawar on some MLAs of Shiv Sena&Eknath Shinde currently not reachable pic.twitter.com/HVcAs56TaM

