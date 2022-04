राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. रिपोर्ट के मुताबिक संसद भवन के प्रधानमंत्री कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बैठक हुई. बैठक के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election) से पहले दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. हालांकि बैठक के बाद NCP प्रमुख ने कहा कि उन्होंने संजय राउत (Sanjay Raut) की संपत्तियों पर हुए ED के छापे की जानकारी दी.Also Read - IMF ने Covid-19 महामारी के दौरान गरीबी को दूर करने के लिए भारत की Anna Yojana को सराहा

I brought to the notice of the PM the matter regarding (ED) attaching properties of Shiv Sena's Sanjay Raut. If a central agency takes a step like this, then they've to take responsibility for it..this action against him because he speaks against the Govt?: NCP Chief Sharad Pawar pic.twitter.com/JsUIx4jhF3

— ANI (@ANI) April 6, 2022