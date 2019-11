मुंबई: मुंबई के जिस उपनगरीय होटल में रांकापा विधायकों को ठहराया गया है वहां सादी वर्दी में मौजूद दो पुलिस अधिकारियों से एक पार्टी नेता द्वारा “पूछताछ” करने का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पार्टी विधायक जितेंद्र अवहाड और कार्यकर्ता पुलिसवालों से पवई को होटल रेनेसा में उनकी मौजूदगी की वजह के बारे में पूछ रहे हैं.

राकांपा नेता अजित पवार के भाजपा से हाथ मिलाने और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ घंटों बाद पार्टी विधायकों को शनिवार रात इस होटल में ठहराया गया था. अवहाड ने एक पुलिसकर्मी से उसके होटल में मौजूद होने की वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि वह वहां सिर्फ “बैठा” हुआ है.

Through civil dressed police officers BJP is trying to spy on Congress, NCP & SS MLAs, who are staying in various hotels in Mumbai.

It clearly indicates that BJP doesn’t have magic figure & is now trying to poach our MLAs. #MahaStrength #MaharashtraPolitics pic.twitter.com/416KrIZSs5

— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) November 24, 2019