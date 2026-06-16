NCR रहेगा जस का तस, 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव खारिज; अब बनेंगी 4 नई 'नमो सिटी'

दिल्ली-एनसीआर का दायरा घटाने की मांग फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है. एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने मौजूदा सीमा बरकरार रखने का फैसला लिया है. साथ ही चार आधुनिक 'नमो सिटी' बसाने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 16, 2026, 5:37 PM IST
NCR रहेगा जस का तस, 5 जिलों को बाहर करने का प्रस्ताव खारिज; अब बनेंगी 4 नई 'नमो सिटी'

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भविष्य को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है. एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने क्षेत्र का दायरा कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है. इसके साथ ही चार नई ‘नमो सिटी’ विकसित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्रस्ताव मांगे गए हैं.

दिल्ली में आयोजित 42वीं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक का सबसे अहम मुद्दा एनसीआर की सीमा को 100 किलोमीटर तक सीमित करने का प्रस्ताव था. हरियाणा सरकार चाहती थी कि उसके कुछ जिले एनसीआर क्षेत्र से बाहर किए जाएं, ताकि विकास परियोजनाओं पर लागू कुछ प्रतिबंधों से राहत मिल सके.

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हालांकि बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और साफ कर दिया कि जो क्षेत्र अभी एनसीआर का हिस्सा हैं, वे आगे भी इसी व्यवस्था में बने रहेंगे. यानी फिलहाल एनसीआर की मौजूदा सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा. बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस विषय पर आगे स्टडी के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई है. ये समिति अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी. इसके बाद दिसंबर में होने वाली अगली बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है.

बैठक में चार नई ‘नमो सिटी’ बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा का केंद्र रहा. जानकारी के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में चार ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की योजना है. इन शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, हरित विकास और बेहतर शहरी सुविधाओं के साथ बसाने की परिकल्पना की गई है. चारों राज्यों से एक-एक संभावित शहर के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं. अगर ये योजना आगे बढ़ती है, तो एनसीआर में जनसंख्या का दबाव कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और नए निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है.

शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर की गई तैयार

इसे भविष्य की शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजना मान रहे हैं. वर्तमान में एनसीआर 24 जिलों में फैला हुआ है. इसमें हरियाणा के 14, उत्तर प्रदेश के 8, राजस्थान के 2 जिले और पूरी दिल्ली शामिल हैं. हरियाणा का तर्क था कि 100 किलोमीटर की सीमा लागू होने पर कुछ दूरस्थ जिलों को एनसीआर से बाहर किया जा सकता है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी.

अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता तो क्या होता?

अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता तो हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में करीब 60 प्रतिशत तक कमी आ सकती थी. करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और पानीपत जैसे जिलों पर इसका सीधा असर पड़ता. लेकिन बोर्ड के फैसले के बाद इन जिलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. फिलहाल एनसीआर का नक्शा जस का तस बना रहेगा, लेकिन ‘नमो सिटी’ परियोजना आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास की दिशा तय कर सकती है. अब सभी की नजरें राज्यों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों और अगली बोर्ड बैठक पर टिकी हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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