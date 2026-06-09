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मोदी सरकार के 12 साल: दिल्ली में जुटेंगे 35 दलों के 75 नेता, होने जा रही है NDA की सबसे बड़ी बैठक

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर दिल्ली में NDA की बड़ी बैठक होगी. आइए जानते हैं इस बैठक एजेंडा क्या होने वाला है?

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 9, 2026, 11:25 PM IST
Narendra Modi
मोदी सरकार के पूरे हुए 12 साल (Image: फाइल फोटो/ PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ा रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है. वह अब भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए हैं. इसी उपलब्धि और केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों को लेकर विशेष चर्चा होगी.

कैसे टूटा जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड?

नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. इसके बाद 2019 में दोबारा और 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. 10 जून को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4,399 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. नेहरू 1952 के चुनाव के बाद चुने हुए प्रधानमंत्री बने थे और उनका यह रिकॉर्ड लंबे समय से कायम था. अब मोदी सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार सेवा देने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन चुके हैं.

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भारत मंडपम में जुटेंगे NDA के बड़े नेता

दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में NDA के सभी प्रमुख सहयोगी दल शामिल होंगे. बैठक में 22 NDA शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे. इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों और गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी. बताया जा रहा है कि करीब 35 सहयोगी दलों के 75 से ज्यादा वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में पास होगा प्रस्ताव

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धि और नेतृत्व की सराहना करते हुए एक विशेष प्रस्ताव भी लाया जा सकता है. जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यह प्रस्ताव पेश करेंगे. वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो इसका समर्थन कर सकते हैं. प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी NDA नेताओं को संबोधित कर सकते हैं और आगे की रणनीति पर अपने विचार रख सकते हैं.

विकसित भारत और विकास योजनाओं पर होगी चर्चा

बैठक में केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि विकास योजनाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल, लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले कदम और कारोबार को बढ़ावा देने वाले सुधारों पर विचार किया जाएगा. इसके साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी. सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में विकास योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचे और राज्यों के साथ मिलकर नई रणनीतियां तैयार की जाएं.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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