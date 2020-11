By Elections for 54 seats: बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही देश में 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की वोटिंग हुई. ये उपचुनाव ना सिर्फ सत्ताधारी भाजपा बल्कि विपक्ष के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है. प्रधानमंत्री के दूसरे शासनकाल में जनता का उनको लेकर क्या सोचना है यह इस उपचुनाव से स्पष्ट होने की संभावना है. Also Read - Josh Is High Elections: ये हौसला कैसे झुके.. वोटिंग का ऐसा जज्बा, वीडियो देख आप भी कहेंगे-भई वाह

बता दें कि पूरे देश में अभी 63 विधानसभा क्षेत्र में खाली हैं. जिनमें से 54 सीट के लिए चुनाव आज हुए हैं. मणिपुर में दो सीटें खाली हैं जिनपर सात नवंबर को मतदान होना है. शेष सात सीट के लिए अभी तिथि घोषित नहीं की गयी है. आज जिन 54 सीटों पर वोट डाले गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें मध्यप्रदेश की है, जहां 28 सीटों पर मतदान होना है. गुजरात में आठ, उत्तर प्रदेश में सात, ओडिशा,नागालैंड, कर्नाटक और झारखंड में दो-दो. छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा में एक-एक सीट पर मतदान हुआ.

यह उपचुनाव मोदी सरकार के लिए अग्निपरीक्षा है, क्योंकि देश पर इस समय कई संकट हैं. मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो उपाय किये हैं, उनसे जनता कितनी संतुष्ट है? भारत-चीन विवाद को लेकर मोदी सरकार के रुख पर आम जनता का रवैया क्या है इन तमाम बातों पर जनता की राय का पता इस उपचुनाव से चल सकता है.

कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई है. लाखों लोगों की नौकरी गयी है. यही वजह है कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष भी इस चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है. चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम के साथ घोषित किये जायेंगे.

इन राज्यों में आज हो रहे हुए हैं चुनाव

-मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उप-चुनाव, कांग्रेस और भाजपा के बीच है सीधी टक्कर.

-उत्तर प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान, 88 उम्‍मीदवारों की किस्‍मत का होगा फैसला.

-गुजरात में आठ विधानसभा सीटों पर हुआ मतदान.

-झारखंड में दो सीटों पर हुआ मतदान.

-हरियाणा की बरोदा विधानसभा सीट पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम छह बजे तक चला.

-छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट के लिए मतदान प्रारंभ हुआ. आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित इस सीट पर सत्ताधारी दल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी समेत आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

-कर्नाटक में दो सीटों के लिए हुए उपचुनाव, 31 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में.

-तेलंगाना, ओडिशा और नगालैंड में भी मतदान हुआ.