भाजपा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की. एनडीए की ओर से प्रत्याशी घोषित की गई द्रौपदी मुर्मू छह साल तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं. मुर्मू के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एएनआई ने आज बुधवार को बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें चौबीस घंटे जेड प्लस सुरक्षा कवर मुहैया कराया है. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) अब हर समय उनकी सुरक्षा में तैनात रहेगी.

दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित शिव मंदिर में पहुंचीं. यहां उन्होंने खुद झाड़ू से मंदिर की साफ-सफाई की और इसके बाद पूजा अर्चना की. द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें उन्हें मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है.

#WATCH | Odisha: NDA's presidential candidate Draupadi Murmu sweeps the floor at Shiv temple in Rairangpur before offering prayers here. pic.twitter.com/HMc9FsVFa7

