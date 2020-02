नई दिल्ली: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के 200 से ज्यादा कर्मचारियों के बैंक खाते को फरवरी में कथित तौर पर हैक कर लिया गया और उससे रुपये निकाल लिए गए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार NDMC कर्मचारी संघ ने बताया कि 200 सदस्यों के बैंक खातों को हैक करके लाखों रुपये छीने लिए गए हैं.

NDMC employees association alleges bank accounts of 200 members hacked, lakhs of rupees siphoned off

Read @ANI Story | https://t.co/bggaJvYFjW pic.twitter.com/K8j9KdE1d4

— ANI Digital (@ani_digital) February 14, 2020