नई दिल्‍ली: बीजेपी के सीनियर नेता व पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के अहम मुद्दों पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में दलगत राजनीति से परे होकर गंभीर विचार विमर्श की परंपरा लगभग खत्म हो गई है और इस परंपरा को फिर से कायम करने की जरूरत है. उन्‍होंने कहा, ” मैं ऐसा समझता हूं कि आजकल ऐसे नेतृत्‍व की बहुत आवश्‍यकता है, जो सिद्धांतों के साथ, बेबाकी के साथ और बिना कुछ इस बात की चिंता किए हुए कि प्रधानमंत्री नाराज होंगे या खुश होंगे, अपनी बात साफ-साफ कह दें. उनसे बहस कर सकें.

जोशी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता एस जयपाल रेड्डी के निधन पर मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दलगत राजनीति से परे हटकर देशहित से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर एकराय बनाने की कोशिशें थम गई हैं. उन्होंने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) जैसे अहम मुद्दों पर रेड्डी एवं वामदल सहित अन्य दलों के नेताओं की मौजूदगी वाले विभिन्न नेताओं के समूहों (फोरम) का जिक्र करते हुये कहा कि इन समूहों में दलगत विचारधारा से हटकर विचार विमर्श होता था.

#WATCH: Murli Manohar Joshi, senior BJP leader says,”I think there is a need for such a leadership today which expresses views clearly, can debate with the Prime Minister based on principles, without any inhibition and not worrying about making him happy or sad.” (3/9) pic.twitter.com/Yk59BRnky0

— ANI (@ANI) September 4, 2019