राजनाथ सिंह के बेटे नीरज, पूजा पाल और सुरेण राणा बने उपाध्यक्ष, मिलिए यूपी भाजपा की नई टीम से

UP BJP New Team: यूपी चुनाव से पहले भाजपा में यह बड़ा फेरबदल माना जा रहा है. इसमें ओबीसी को प्राथमिकता दी गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 25, 2026, 1:35 PM IST
राजनाथ सिंह के बेटे नीरज, पूजा पाल और सुरेण राणा बने उपाध्यक्ष, मिलिए यूपी भाजपा की नई टीम से
यूपी भाजपा ने कुल 46 नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है. (photo credit, Social Media)

UP BJP New Team:  त्तर प्रदेश बीजेपी ने 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले संगठनात्मक बदलावों के तहत पार्टी की राज्य इकाई में शामिल सदस्यों की सूची की घोषणा की है. जारी लिस्ट में 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, आठ प्रदेश महामंत्री, 19 प्रदेश मंत्री समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज, भाजपा नेता पूजा पाल और सुरेण राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया है. इस लिस्ट में कुल 46 पदाधिकारियों के नाम हैं. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से ये लिस्ट जारी की गई है.

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नीरज सिंह राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे हैं. उनके बड़े बेटे पंकज सिंह भी विधायक हैं. सपा से भाजपा में आईं पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष जैसी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. रोहित मिश्रा को युवा मोर्चे का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा प्रियंका रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जो पहले महामंत्री थीं.

पार्टी ने संगठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. घोषित टीम में सत्यपाल सैनी, धर्मेंद्र सिंह, प्रियंका रावत, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, राजेश यादव और आलोक गुप्ता समेत कई नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है.

छह क्षेत्रीय अध्यक्ष

पार्टी ने छह क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा की है. पश्चिम क्षेत्र की कमान नबाब सिंह नागर, ब्रज क्षेत्र की पूरन लाल लोधी, कानपुर क्षेत्र की राम किशोर साहू, अवध क्षेत्र की अवधेश द्विवेदी, काशी क्षेत्र की अशोक चौरसिया तथा गोरखपुर क्षेत्र की विनोद राय को सौंपी गई है.

प्रदेश महामंत्री औप मंत्री

रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत और संजय राय को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश मंत्रियों की सूची में विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, राकेश बिंद, राहुल वाल्मीकि, आकांक्षा सोनकर सहित कई नेताओं को स्थान दिया गया है. दिनेश प्रताप सिंह को मुख्य प्रवक्ता, मनीष दीक्षित को प्रदेश मीडिया संयोजक और हिमांशुराज पंडित को प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है.

भाजपा ने विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की है. रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा, प्रकाश पाल को पिछड़ा मोर्चा, देवेंद्र सिंह को किसान मोर्चा, अशोक रावत को अनुसूचित मोर्चा, सरोज कुशवाह को महिला मोर्चा और विद्याभूषण गोंड को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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