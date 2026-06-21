NEET Re-Test 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया SIM कार्ड और पेपर... एग्जाम में नकल की साजिश ऐसे हुई नाकाम, गिरफ्तार

वाराणसी के एक NEET एग्जाम सेंटर पर जांच के दौरान कैंडिडेट के अंडरगारमेंट से सिम कार्ड, पुराना क्वेश्चन पेपर और चिपकाने वाला सामान बरामद हुआ. छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 21, 2026, 11:37 PM IST
NEET Re-Test 2026: अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया SIM कार्ड और पेपर... एग्जाम में नकल की साजिश ऐसे हुई नाकाम, गिरफ्तार
NEET का एग्जाम देने अंडरगारमेंट में छिपाकर लाया SIM कार्ड और पेपर. Image Source- ANI

NEET Re-Test 2026: देशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित NEET (UG) 2026 री-एग्जाम के दौरान वाराणसी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एग्जाम शुरू होने से पहले सुरक्षा जांच के दौरान एक कैंडिडेट के पास से संदिग्ध सामग्री बरामद होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. घटना ने परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर चल रही चर्चाओं को एक बार फिर तेज कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, वाराणसी के मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज को NEET परीक्षा केंद्र बनाया गया था. एग्जाम शुरू होने से पहले सभी अभ्यर्थियों की नियमित जांच की जा रही थी. इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों को एक छात्र की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. शक होने पर उसकी गहन तलाशी ली गई, जिसमें उसके अंडरगारमेंट में छिपाकर रखी गई कुछ वस्तुएं बरामद हुईं.

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तलाशी के दौरान एक सिम कार्ड, मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ा पुराना प्रश्नपत्र और चिपकाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिलने का दावा किया गया. बरामद वस्तुओं के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया.

शुरुआती पूछताछ में छात्र ने अपना नाम प्रिंस दुबे बताया, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, वो NEET परीक्षा की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में रह रहा था और परीक्षा देने के लिए वाराणसी आया था. फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि उसके पास मिली सामग्री का मकसद क्या था और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका है.

अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. ये भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद सिम कार्ड किसी संभावित संचार नेटवर्क से जुड़ा था या नहीं. साथ ही ये भी जांच का विषय है कि छात्र अकेले काम कर रहा था या किसी संगठित गिरोह से उसका संबंध था.

कड़े सुरक्षा इंतजाम

ये घटना ऐसे समय सामने आई है, जब NEET (UG) 2026 की रि-एग्जाम पूरे देश में सख्त निगरानी के बीच आयोजित की गई. एग्जाम को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए गए थे. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के अनुसार, देशभर में लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और हजारों परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए.

परीक्षा के सफल संचालन के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, पर्यवेक्षकों और परीक्षा कर्मचारियों की तैनाती की गई थी. केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, सघन तलाशी, सीसीटीवी निगरानी और अन्य तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके.

शिक्षा मंत्रालय और NTA अधिकारियों ने भी परीक्षा की निगरानी की और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. एजेंसी का कहना है कि सभी उम्मीदवारों को निष्पक्ष माहौल उपलब्ध कराने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती गई. वाराणसी की ये घटना दर्शाती है कि परीक्षा में गड़बड़ी की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हैं. फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई के साथ मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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