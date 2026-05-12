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Neet Exam Cancelled Following Paper Leak Cbi To Investigate

NEET Exam Cancelled: पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच

NEET Exam Cancelled: बड़े पैमाने पर पेपर लीक के खुलासे के बाद नीट परीक्षा रद्द हो गई है. सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी.

NEET Exam Cancelled: पेपर लीक होने के खुलासे के बाद नीट 2026 परीक्षा रद हो गई है. सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी. 3 मई को यह परीक्षा हुई थी. अगले ही हफ्ते कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल से लेकर राजस्थान तक नीट के गेस पेपर बिके थे, जिसमें से ज्यादातर सवाल परीक्षा के पेपर से मिल रहे थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, नीट के पेपर पांच-पांच लाख में बिकने की बात सामने आई थी.

(यह खबर अपडेट की जा रही है)