NEET Exam Cancelled: पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच

NEET Exam Cancelled: बड़े पैमाने पर पेपर लीक के खुलासे के बाद नीट परीक्षा रद्द हो गई है. सीबीआई अब इस केस की जांच करेगी.

Published date india.com Updated: May 12, 2026 12:25 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
NEET Exam Cancelled: पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द, सीबीआई करेगी जांच

NEET Exam Cancelled: पेपर लीक होने के खुलासे के बाद नीट 2026 परीक्षा रद हो गई है. सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी. 3 मई को यह परीक्षा हुई थी. अगले ही हफ्ते कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केरल से लेकर राजस्थान तक नीट के गेस पेपर बिके थे, जिसमें से ज्यादातर सवाल परीक्षा के पेपर से मिल रहे थे.

रिपोर्ट के मुताबिक, नीट के पेपर पांच-पांच लाख में बिकने की बात सामने आई थी.

(यह खबर अपडेट की जा रही है)

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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