NEET री-एग्जाम से पहले बढ़ा तनाव, पेपर लीक के बाद 11 बच्चों ने की आत्महत्या; NTA ने जारी की एडवाइजरी

NEET Re-Exam 2026: नीट-यूजी का पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने की खबर ने लाखों छात्रों को अंदर से तोड़ दिया. बच्चों के मन में कई सवाल उठने लगे – क्या उनकी मेहनत बेकार हो गई? क्या वह दोबारा अच्छा स्कोर कर पाएंगे? कई छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके सपनों, परिवार की उम्मीदों और भविष्य से जुड़ा सवाल था. इस बीच, देशभर से कई ऐसी खबरें सामने आईं, जिनमें NEET की तैयारी कर रहे छात्रों ने अपनी जान गंवा दी. इन घटनाओं ने एक बार फिर हमें यह बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव छात्रों पर कितना गहरा असर डालता है.
दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से छात्रों की मौत की खबरें सामने आईं. कई मामलों में पुलिस अब भी जांच कर रही है. परिवारों को बच्चों के नोट्स में परीक्षा से जुड़े तनाव का जिक्र मिला. कुछ छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन दोबारा परीक्षा की खबर ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया. कई परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे लंबे समय से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे.
आपको बता दें कि NEET भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा मानी जाती है. इस साल लगभग 22.7 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे. ऐसे में परीक्षा रद्द होने का असर काफी बड़े स्तर पर देखा गया. कई छात्रों ने पहले ही अपनी पढ़ाई, सामाजिक जीवन और दूसरे विकल्पों को पीछे छोड़ दिया था. जब परीक्षा दोबारा कराने का फैसला आया, तो कुछ छात्रों को लगा कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी और यही दबाव वह संभाल नहीं पाए.
रविवार (21 जून) को होने वाली NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने छात्रों से शांत रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी. साथ ही छात्रों से कहा गया है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.
A message to our students
The NEET UG 2026 examination is just three days away.
To every candidate: you have worked hard, you have prepared, and now is the time to trust your effort. Stay calm, rest well, and focus on doing your best. That is all that is asked of you.
The…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 18, 2026
इन घटनाओं ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि देश के पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं. यह घटनाएं बताती है कि क्या बच्चों की मानसिक स्थिति पर अब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? परिवारों का कहना है कि बच्चों के मन में चल रही परेशानियों को अक्सर हम समझ नहीं पाते. ऐसे में इमोशनल सपोर्ट, खुलकर बात करना और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी होता है.
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