NEET री-एग्जाम से पहले बढ़ा तनाव, पेपर लीक के बाद 11 बच्चों ने की आत्महत्या; NTA ने जारी की एडवाइजरी

NEET-UG 2026 पेपर लीक और री-एग्जाम के बीच देशभर में छात्रों के आत्महत्या के मामले सामने आए हैं. इन घटनाओं ने मानसिक दबाव पर कई सवाल खड़े किए हैं.

Written by: Gargi Santosh
Published: June 18, 2026, 4:51 PM IST
NEET री-एग्जाम से पहले बढ़ा तनाव, पेपर लीक के बाद 11 बच्चों ने की आत्महत्या; NTA ने जारी की एडवाइजरी
NTA ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी. (Photo from Magnific)
  • NEET-UG 2026 पेपर लीक के बाद देशभर में 11 बच्चों ने की आत्महत्या कर ली.
  • कई परिवारों और शुरुआती जांचों में री-एग्जाम की चिंता को तनाव की बड़ी वजह बताया गया.
  • री-एग्जाम से पहले NTA ने छात्रों से अफवाहों से दूर रहकर शांत मन से परीक्षा देने की अपील की.

NEET Re-Exam 2026: नीट-यूजी का पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने की खबर ने लाखों छात्रों को अंदर से तोड़ दिया. बच्चों के मन में कई सवाल उठने लगे – क्या उनकी मेहनत बेकार हो गई? क्या वह दोबारा अच्छा स्कोर कर पाएंगे? कई छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उनके सपनों, परिवार की उम्मीदों और भविष्य से जुड़ा सवाल था. इस बीच, देशभर से कई ऐसी खबरें सामने आईं, जिनमें NEET की तैयारी कर रहे छात्रों ने अपनी जान गंवा दी. इन घटनाओं ने एक बार फिर हमें यह बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव छात्रों पर कितना गहरा असर डालता है.

देशभर से सामने आईं आत्महत्या की घटनाएं

दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों से छात्रों की मौत की खबरें सामने आईं. कई मामलों में पुलिस अब भी जांच कर रही है. परिवारों को बच्चों के नोट्स में परीक्षा से जुड़े तनाव का जिक्र मिला. कुछ छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन दोबारा परीक्षा की खबर ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर दिया. कई परिवारों ने बताया कि उनके बच्चे लंबे समय से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे.

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NEET पेपर लीक होने से बच्चों पर बढ़ा मानसिक बोझ

आपको बता दें कि NEET भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा मानी जाती है. इस साल लगभग 22.7 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे. ऐसे में परीक्षा रद्द होने का असर काफी बड़े स्तर पर देखा गया. कई छात्रों ने पहले ही अपनी पढ़ाई, सामाजिक जीवन और दूसरे विकल्पों को पीछे छोड़ दिया था. जब परीक्षा दोबारा कराने का फैसला आया, तो कुछ छात्रों को लगा कि उन्हें फिर से शुरुआत करनी होगी और यही दबाव वह संभाल नहीं पाए.

परीक्षा से पहले NTA की अपील

रविवार (21 जून) को होने वाली NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने छात्रों से शांत रहने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है. एजेंसी ने भरोसा दिलाया है कि परीक्षा सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी. साथ ही छात्रों से कहा गया है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.

बच्चों से खुलकर बात करना जरूरी

इन घटनाओं ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था नहीं, बल्कि देश के पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं. यह घटनाएं बताती है कि क्या बच्चों की मानसिक स्थिति पर अब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है? परिवारों का कहना है कि बच्चों के मन में चल रही परेशानियों को अक्सर हम समझ नहीं पाते. ऐसे में इमोशनल सपोर्ट, खुलकर बात करना और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी होता है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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