NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में CBI ने अपनी चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं. जानकारी के मुताबिक, नवंबर 2025 में बने FIFA World Cup 2026 नाम के एक WhatsApp ग्रुप ने जांच एजेंसी को पेपर लीक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद की. इस ग्रुप में आठ बच्चे जुड़े थे और इसी के जरिए CBI मुख्य आरोपी पी.वी. कुलकर्णी और मनीषा गुरुनाथ मंडारे तक पहुंची. जांच में सामने आया कि यह पहले से रची गई साजिश थी, जिसमें परीक्षा से पहले कुछ प्रश्न बाहर छात्रों तक पहुंचाए गए.
न्यूज एजेंसी IANS ने बताया कि CBI की चार्जशीट में NTA के तीन विषय विशेषज्ञों ने चुपचाप पेपर से जुड़े कई सवाल बाहर भेजे. आरोप है कि केमिस्ट्री विशेषज्ञ पी.वी. कुलकर्णी ने ट्रांसलेशन और बैक-ट्रांसलेशन के दौरान मिले रफ पेपर पर 135 सवाल और उनके उत्तर छोटे-छोटे कागजों पर लिखे और उन्हें छिपाकर बाहर ले गए. वहीं, बायोलॉजी विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मंडारे ने सवालों को याद रखा और NCERT की किताबों में संबंधित पैराग्राफ चिन्हित कर प्रश्न दोबारा तैयार किए. तीसरी आरोपी मनीषा संजय हवालदार, जो फिजिक्स की विशेषज्ञ थीं, उन्होंने भी सवालों को याद कर बाद में पेपर पर लिखा.
जांच एजेंसी ने NTA की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं. चार्जशीट में कहा गया कि गोपनीय सेक्शन से अंदर-बाहर आने वाले विशेषज्ञों की तलाशी नहीं होती थी. इसके अलावा NTA के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का ही CCTV बैकअप उपलब्ध था. क्योंकि NEET-UG 2026 से जुड़ा गोपनीय काम 7 अप्रैल तक पूरा हो गया था और मामला 12 मई को दर्ज हुआ. CBI ने यह भी बताया कि NTA में कोई अलग CCTV मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम नहीं था, जिसके कारण पेपर लीक करने वालों पर नजर नहीं रखी जा सकी.
CBI ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें तीन NTA विषय विशेषज्ञों के अलावा बिचौलिए और पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी शामिल हैं. जांच एजेंसी ने अदालत को 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों की जानकारी दी है. 12 मई 2026 को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद CBI ने मामला दर्ज किया और 72 अधिकारियों तथा 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कई टीमें बनाकर महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 स्थानों पर छापेमारी की.
इस दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और कई सबूत बरामद किए. CBI के अनुसार, लीक की पूरी कड़ी का पता लग चुका है. मामला सामने आने के बाद NEET-UG 2026 की परीक्षा 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा कराई गई. फिलहाल सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत कार्रवाई की गई है.
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