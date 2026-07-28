NEET पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा! CBI की चार्जशीट दाखिल, NTA के 3 एक्सपर्ट भी जांच के घेरे में

NEET UG पेपर लीक मामले में CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. बताया जा रहा है कि इस मामले में NTA के 3 एक्सपर्ट समेत कई बिचौलियों के भी नाम हैं.

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लातूर और पुणे के कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को भी आरोपी बनाया गया है. (Photo from IANS)

NEET UG पेपर लीक केस में CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

चार्जशीट में NTA के 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और कई बिचौलियों के नाम शामिल हैं

CBI ने जांच में 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 बड़े सबूत जुटाए हैं

मामले में 92 जगहों पर छापेमारी और डिजिटल सबूतों की जांच की गई

NEET Paper Leak Case: नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. जांच एजेंसी का दावा है कि उसने पेपर लीक की पूरी कड़ी को समझते हुए प्रश्नपत्र के सोर्स से लेकर इसे छात्रों तक पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर ली है. फिलहाल, सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और आगे की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी.

NTA के 3 एक्सपर्ट और कई बिचौलिये भी शामिल

हैरानी तो तब हुई, जब CBI की चार्जशीट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से तीन विषय विशेषज्ञों के नाम सामने आए. इनमें बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंधारे, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रह्लाद कुलकर्णी और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा हवालदार शामिल हैं. इसके अलावा कई बिचौलियों पर भी कार्रवाई की गई, जिन पर आरोप है कि उन्होंने लीक हुए प्रश्नपत्र को आगे पहुंचाने में मदद की. चार्जशीट में यश यादव, मंगलिलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल समेत अन्य आरोपियों के नाम दर्ज हैं. वहीं लातूर और पुणे के कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.

CBI ने 360 गवाह, 422 दस्तावेज और 43 सबूत जुटाए

CBI ने अपनी जांच में बड़ी संख्या में सबूत इकट्ठा किए हैं. एजेंसी ने चार्जशीट के साथ 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 बड़े सबूत शामिल किए. जांच के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों में 92 जगहों पर छापेमारी की गई. इस दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई गई. CBI के मुताबिक आरोपियों के बैंक खाते, बैंक लॉकर और एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किया गया है.

NEET UG Paper leak case | CBI files charge sheet against 13 Accused persons in NEET UG exam Paper Leak case. The CBI filed charge sheet in NEET UG Paper leak case in Rouse Avenue court. Agency has filed chargesheet against 13 Accused persons. The charge sheet is to be put up… — ANI (@ANI) July 28, 2026

FIR से चार्जशीट तक कैसे-कैसे हुई जांच

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला NEET UG परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद सामने आया था. केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के आधार पर 12 मई 2026 को FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के लिए CBI ने 72 अधिकारियों और 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीमें बनाई थीं. जांच एजेंसी का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की राय और अन्य तकनीकी जांच से पेपर लीक की पुष्टि हुई है. अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी.